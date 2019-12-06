2019-12-06T17:26:54+03:00
Происшествия

Тюменцу светит 20 лет тюрьмы за килограмм «соли»

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тюменцу «светит» 20 лет тюрьмы за килограмм соли. Фото - УМВД Тюменской области.Тюменцу «светит» 20 лет тюрьмы за килограмм соли. Фото - УМВД Тюменской области.
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В Тюменской области задержан 33-летний местный житель. Мужчина распространял наркотики в особо крупном размере.

– У фигуранта изъяты 30 свертков с синтетическим веществом. Также задержанный указал места, где успел сделать закладки. В тайниках найдены пакетики с расфасованными на дозы наркотиками. В съемной квартире подозреваемого изъяли еще около килограмма наркотических средств, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что житель областного центра намеревался сбыть 953 грамма «соли» и 49 граммов мефедрона. Задержанный пояснил, что намеренно приехал в Тобольск для распространения запрещенных веществ. Таким образом он хотел улучшить свое материальное положение.

В настоящее время фигурант свою вину признал. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Следственным отделом возбуждено уголовное дело. Тюменцу грозит двадцать лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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