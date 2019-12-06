Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней

СЕГОДНЯ 10:52 2019-12-06T11:58:40+03:00

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Сотни сложнейших операций выполнили врачи окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске с тех пор, как в 2008 году в учреждении появился роботизированный хирургический комплекс Da Vinci. В то время окружная клиническая больница была второй в России с подобным оборудованием. А весной этого года старый аппарат сменил робот Da Vinci Si самой последней модели. Сегодня на нем работают три врача-уролога.

– Хирургическая сиcтема Da Vinci имеет семь степеней свободы, что больше, чем рука человека. Это дает врачу возможность работать на таких участках организма, которые сложнодоступны при открытом оперативном вмешательстве, – прокомментировал врач-уролог Алексей Ратиев.

Система используется не только в урологии, увеличена также доля оперативных вмешательств онкологического профиля и хирургического. Это и мочекаменная болезнь, и онкологические заболевания мочеполовой системы, бесплодие, различные воспалительные заболевания. Аппарат перекатной и может быть использован в любой операционной по требованию.

Напоминаем, больница Ханты-Мансийска – одна из пяти пилотных площадок в Югре, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это федеральный проект по экспорту медицинских услуг, который предполагает привлечение инвестиций в регионы.

В ОКБ доступность высокотехнологичного лечения – одна из самых высоких в России. В больнице ежегодно проходят лечение более 900 пациентов с различными заболеваниями органов мочеполовой системы.