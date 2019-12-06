2019-12-06T11:58:40+03:00
Здоровье

Высокотехнологичное оборудование в югорских больницах помогает спасать больше жизней

В ОКБ Ханты-Мансийска доступность высокотехнологичного лечения одна из самых высоких в России
Лидия Шумкова
Поделиться:
Робот-хирург Da Vinci помогает врачам окружного центра при проведении операций. Фото с сайта okbhmao.ruРобот-хирург Da Vinci помогает врачам окружного центра при проведении операций. Фото с сайта okbhmao.ru
Изменить размер текста:

Сотни сложнейших операций выполнили врачи окружной клинической больницы в Ханты-Мансийске с тех пор, как в 2008 году в учреждении появился роботизированный хирургический комплекс Da Vinci. В то время окружная клиническая больница была второй в России с подобным оборудованием. А весной этого года старый аппарат сменил робот Da Vinci Si самой последней модели. Сегодня на нем работают три врача-уролога.

– Хирургическая сиcтема Da Vinci имеет семь степеней свободы, что больше, чем рука человека. Это дает врачу возможность работать на таких участках организма, которые сложнодоступны при открытом оперативном вмешательстве, – прокомментировал врач-уролог Алексей Ратиев.

Система используется не только в урологии, увеличена также доля оперативных вмешательств онкологического профиля и хирургического. Это и мочекаменная болезнь, и онкологические заболевания мочеполовой системы, бесплодие, различные воспалительные заболевания. Аппарат перекатной и может быть использован в любой операционной по требованию.

Напоминаем, больница Ханты-Мансийска – одна из пяти пилотных площадок в Югре, имеющая полномочия по продвижению медицинского туризма в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Это федеральный проект по экспорту медицинских услуг, который предполагает привлечение инвестиций в регионы.

В ОКБ доступность высокотехнологичного лечения – одна из самых высоких в России. В больнице ежегодно проходят лечение более 900 пациентов с различными заболеваниями органов мочеполовой системы.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Региональный сосудистый центр в Югре дооснастят медицинским оборудованием
В Тюменской области резко возросло число ДТП с пострадавшими детьми
В Тюмени обанкротившийся научный центр едва не оставили без отопления
В Тюмени частная школа почти три года незаконно пользовалась тиром
Возле тобольского кафе произошла перестрелка. Двое в больнице
Половина жителей Нягани занимается малым и средним бизнесом
Банку УРАЛСИБ присвоен рейтинг работодателя на уровне B.hr – высокий уровень привлекательности
Транспортный коллапс на Мельникайте: столкнулось несколько машин, одна полоса стоит
Готовим теплые пледы: в Тюмени в новогоднюю ночь прогнозируется тридцатиградусный мороз
В Тюмени садик, две школы и 40 многоэтажек останутся без воды из-за нового водопровода
Известный тюменский ресторан чуть не остался без алкоголя под Новый год
«До сих пор жутко»: тоболяков среди ночи вывели из «заминированной» многоэтажки
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно