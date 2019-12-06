2019-12-06T09:01:44+03:00
Недвижимость

В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог

В следующем сезоне планируется обновить 11 участков дорог в рамках нацпроекта
Лидия Шумкова
Поделиться:
В следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог Нижневартовска. Фото с сайта admhmao.ruВ следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог Нижневартовска. Фото с сайта admhmao.ru
Изменить размер текста:

В Нижневартовске продолжают реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», несмотря на то, что в Югре наступили холода. В зимний период там проводят уникальную для округа процедуру раннего заключения контрактов с подрядными организациями, которые будут ремонтировать дороги в городе в 2020 году. Никогда прежде подписание контрактов на ремонт дорог не происходило раньше апреля.

Как рассказала заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Ирина Воликовская, в следующем сезоне обновлению подлежат 11 участков дорог. Их приоритетность определялась совместно с жителями.

– Большинство контрактов будет заключено до 10 декабря. Мы знаем всех подрядчиков, среди них есть и те, кто принимал участие в ремонте 2019 года. На 2020 год запланировано финансирование из федерального бюджета – 495 миллионов рублей, 55 миллионов – средства округа и города, – передают ее слова в городском департаменте общественных коммуникаций.

Среди прочих улиц города будут отремонтированы улица Индустриальная от монумента «Покорителям Самотлора» до улицы Мира, вторая сторона улицы Ленина, улица Чапаева, Восточный объезд и другие.

Всего за шесть лет по нацпроекту в Нижневартовске планируют выполнить работы на участках дорог протяженностью около 60 километров. В 2019 году уже обновлено 17 километров или 15 участков.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно
Тюменская пенсионерка «отказалась» от сына, чтобы он не платил алименты
Двухмесячная малышка чуть не сломала шею из-за «резкой» матери
Тюменские школьники покажут взрослым, как делать искусственное дыхание
На улице Широтной в Тюмени почти на целый день отключат светофоры
Площадь у Тобольского кремля украсит инсталляция с белыми медведями
Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019
Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление
Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала
В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49
Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто
Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»
Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»
В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование
Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены
В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек
Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год
Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев