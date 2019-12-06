2019-12-06T08:51:35+03:00
Общество

Тюменская пенсионерка «отказалась» от сына, чтобы он не платил алименты

В городе нередки случаи укрывательств должников родственниками
Вадим Бегун
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В Тюмени мать намеренно не признала своего сына. Фото - УФССП по Тюменской области.В Тюмени мать намеренно не признала своего сына. Фото - УФССП по Тюменской области.
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В Тюмени пенсионерка отказывалась признавать своего сына. Все ради того, чтобы он не платил алименты ее внукам.

По информации судебных приставов-исполнителей, в областном центре часто встречают те, кто укрывает своих родственников-должников, будто речь идет совсем не о родных детях.

– Во время рейда пожилая мать, чтобы обезопасить сына-должника, сказала, что такового не знает. Это несмотря на то, что адрес был указан верно, бывшая невестка его записала, – рассказали в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что за прошедший месяц в Тюмени были задержаны 32 нерадивых отца. На неплательщиков составляются протоколы. Им грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 150 часов, либо административный арест – от 10 до 15 суток, а также наложение штрафа в размере 20 тысяч руб.

КСТАТИ

Если должник и дальше не будет выплачивать алименты, его ждет уголовная ответственность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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