Площадь у Тобольского кремля украсит инсталляция с белыми медведями
На площади около Тобольского кремля появится семейство белых медведей. Арт-объект установят в рамках новогоднего проекта «Про.Свет» от компании «СУЭНКО».
Элементы инсталляции прибыли в Тобольск уже сегодня. Шестиметровые медведи проделали сложный и долгий путь, но добрались до города в целости и сохранности. Арт-проект «Про.Свет» – творческая инициатива энергетиков.
– Наша цель – внести свой вклад в развитие комфортной городской среды и в создание позитивных эмоций для жителей, – отмечают в компании.
Напомним, в Тюмени праздничное открытие инсталляции состоялось 2 декабря. На празднике был объявлен творческий конкурс. Участникам нужно придумать имена для семьи тюменских белых мишек. Каждый желающий сможет предложить свой варианты имен для медведицы с медвежатами и рассказать легенду, почему выбраны именно эти имена.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Светящаяся медведица с тремя медвежатами «поселилась» на Цветном бульваре в Тюмени (Подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU