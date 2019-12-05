Площадь у Тобольского кремля украсит инсталляция с белыми медведями

СЕГОДНЯ 20:39 2019-12-05T20:57:11+03:00

Фото из группы "[ТТ] Типичный Тобольск!" во Вконтакте

Элементы арт-объекта уже прибыли в город

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На площади около Тобольского кремля появится семейство белых медведей. Арт-объект установят в рамках новогоднего проекта «Про.Свет» от компании «СУЭНКО».

Элементы инсталляции прибыли в Тобольск уже сегодня. Шестиметровые медведи проделали сложный и долгий путь, но добрались до города в целости и сохранности. Арт-проект «Про.Свет» – творческая инициатива энергетиков.

– Наша цель – внести свой вклад в развитие комфортной городской среды и в создание позитивных эмоций для жителей, – отмечают в компании.

Напомним, в Тюмени праздничное открытие инсталляции состоялось 2 декабря. На празднике был объявлен творческий конкурс. Участникам нужно придумать имена для семьи тюменских белых мишек. Каждый желающий сможет предложить свой варианты имен для медведицы с медвежатами и рассказать легенду, почему выбраны именно эти имена.

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ИСТОЧНИК KP.RU