2019-12-05T19:39:11+03:00
Здоровье

Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа

На начало декабря заболеваемость ОРВИ в регионе ниже эпидемических порогов
Марина Васильева
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На сегодняшний день вакцинация - наиболее эффективное средство против гриппа. Фото pixabay.comНа сегодняшний день вакцинация - наиболее эффективное средство против гриппа. Фото pixabay.com
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Свыше 647 тысяч жителей Тюменской области уже привились против гриппа. Из них 156 тысяч детей и 491 тысяча взрослых.

- На сегодняшний день вакцинация наиболее эффективное средство против гриппа. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав, - напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что прививка от гриппа способна защитить организм человека от атаки наиболее опасных вирусов - вирусов гриппа. При этом ещё более 200 видов вирусов, менее опасных для человека,также могут явиться причиной заболевания ОРВИ.

Там также добавили, что по результатам еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ в регионе за период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года ниже эпидемических порогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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