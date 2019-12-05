Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Свыше 647 тысяч жителей Тюменской области уже привились против гриппа. Из них 156 тысяч детей и 491 тысяча взрослых.
- На сегодняшний день вакцинация наиболее эффективное средство против гриппа. Вакцина обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав, - напоминают в региональном управлении Роспотребнадзора.
В ведомстве отметили, что прививка от гриппа способна защитить организм человека от атаки наиболее опасных вирусов - вирусов гриппа. При этом ещё более 200 видов вирусов, менее опасных для человека,также могут явиться причиной заболевания ОРВИ.
Там также добавили, что по результатам еженедельного мониторинга заболеваемость ОРВИ в регионе за период с 25 ноября по 1 декабря 2019 года ниже эпидемических порогов.
ИСТОЧНИК KP.RU