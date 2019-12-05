2019-12-05T19:25:15+03:00
Экономика

Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала

Фестиваль правды о бизнесе True Story Fest состоится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провалаУспешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала
Изменить размер текста:

Долгожданный фестиваль всей правды о бизнесе True Story Fest будет проходить в ДК «Нефтяник» 23 декабря с 19 часов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, итоговый конгресс проекта по популяризации предпринимательства в регионе затронет несколько важных тем.

Во время мероприятия участники узнают, как на самом деле создаётся бизнес, какие ошибки не стоит совершать, начиная свой стартап, и как не провалиться со своим бизнесом, как проваливались успешные сегодня предприниматели.

Тюменских бизнесменов ждут два часа реальных историй провалов, лекции от четырёх тюменских предпринимателей и тысяча гостей в зале. Своими историями провала поделятся генеральный директор ООО «Вертикальный мир», коммерческий директор ООО «Клякса» Александр Андросов, директор маркетингового агентства Love Marketing Илья Пискулин, основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артём Рахмеев и Загадочный Мистер X. Модератором мероприятия станет член правления «Опоры России», заместитель председатель Тюменского регионального отделения «Опоры России» Артём Андросов.

Организаторами фестиваля стали ООО «Центр Развития Бизнеса» совместно с Тюменским региональным отделением «Опоры России», при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Минэкономразвития России.

Вход свободный, регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019
Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление
В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49
Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто
Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»
Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»
В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование
Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены
В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек
Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год
Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев