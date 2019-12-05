Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала

СЕГОДНЯ 18:48 2019-12-05T19:25:15+03:00

Фестиваль правды о бизнесе True Story Fest состоится в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»

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Долгожданный фестиваль всей правды о бизнесе True Story Fest будет проходить в ДК «Нефтяник» 23 декабря с 19 часов в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, итоговый конгресс проекта по популяризации предпринимательства в регионе затронет несколько важных тем.

Во время мероприятия участники узнают, как на самом деле создаётся бизнес, какие ошибки не стоит совершать, начиная свой стартап, и как не провалиться со своим бизнесом, как проваливались успешные сегодня предприниматели.

Тюменских бизнесменов ждут два часа реальных историй провалов, лекции от четырёх тюменских предпринимателей и тысяча гостей в зале. Своими историями провала поделятся генеральный директор ООО «Вертикальный мир», коммерческий директор ООО «Клякса» Александр Андросов, директор маркетингового агентства Love Marketing Илья Пискулин, основатель боулинг-ресторана Brooklyn Bowl Артём Рахмеев и Загадочный Мистер X. Модератором мероприятия станет член правления «Опоры России», заместитель председатель Тюменского регионального отделения «Опоры России» Артём Андросов.

Организаторами фестиваля стали ООО «Центр Развития Бизнеса» совместно с Тюменским региональным отделением «Опоры России», при поддержке правительства Тюменской области, фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» и Минэкономразвития России.

Вход свободный, регистрация на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU