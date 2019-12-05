В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49

СЕГОДНЯ 18:42 2019-12-05T19:19:38+03:00

С 21 декабря в маршрут добавятся новые остановочные пункты

Изменить размер текста: A A

В Тюмени изменится схема движения автобуса № 49, следующего по маршруту «Мебельная фабрика – Рабочий поселок». С 21 декабря конечным остановочным пунктом станет «Ул. Вербная».

В схему включаются промежуточные остановочные пункты «Рабочий поселок» (в сторону ул. Чекистов), «Ул. Чекистов», «УМ Газстрой», «Завод железобетонных изделий – 3» (в прямом и обратном направлении).

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», – напомнили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там также добавили, что узнать о движении общественного транспорта можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU