2019-12-05T19:19:38+03:00
Общество

В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49

С 21 декабря в маршрут добавятся новые остановочные пункты
Марина Васильева
Поделиться:
Конечным остановочным пунктом станет «ул. Вербная». Фото пресс-службы администрации города ТюмениКонечным остановочным пунктом станет «ул. Вербная». Фото пресс-службы администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

В Тюмени изменится схема движения автобуса № 49, следующего по маршруту «Мебельная фабрика – Рабочий поселок». С 21 декабря конечным остановочным пунктом станет «Ул. Вербная».

В схему включаются промежуточные остановочные пункты «Рабочий поселок» (в сторону ул. Чекистов), «Ул. Чекистов», «УМ Газстрой», «Завод железобетонных изделий – 3» (в прямом и обратном направлении).

– Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе «Расписание» на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении «Тюмень. Транспорт», – напомнили в МКУ «Тюменьгортранс».

Там также добавили, что узнать о движении общественного транспорта можно по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019
Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление
Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала
Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто
Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»
Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»
В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование
Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены
В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек
Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год
Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев