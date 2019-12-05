2019-12-05T18:48:24+03:00
Авто

Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто

Машины закуплены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: ГИБДД Тюменской областиФото: ГИБДД Тюменской области
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Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили в ноябре 2019 года 16 новых патрульных автомобилей. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, машины закуплены в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги. Ключи от 11 новых патрульных автомобилей Skoda и 5 автомобилей УАЗ вручил сотрудникам начальник областной Госавтоинспекции Александр Селюнин.

По словам главного госавтоинспектора Тюменской области, новые автомобили отличаются высокими динамическими качествами, эксплуатационной надёжностью и отвечают самым современным требованиям. На автомобилях Skoda будет ездить специализированный взвод полка ДПС ГИБДД, им предстоит патрулировать трассы Тюменской области. А УАЗы предназначены для работы в районах, где нужен транспорт с внедорожным потенциалом.

Напомним, ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» сообщала о том, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» не оставил в 2019 году без внимания местные дороги Тюмени и Тюменского района. В 2019 году в областной столице отремонтировано 26 объектов общей протяжённостью более 36 километров. Перед началом увеличения дорожного трафика в связи с сезоном отпусков обновлено дорожное покрытие на автодороге Тюмень – аэропорт.

Также в 2019 году завершено строительство дорог на площадке ИЖС в микрорайоне Молодежный поселка Винзили. Начаты работы первого этапа строительства дорог на площадке ИЖС для многодетных семей в д. Падерина Московского муниципального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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