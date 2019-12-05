Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-12-05T18:43:29+03:00

На интернет-портале можно увидеть всю информацию о реализации нацпроектов в регионе

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Тюменская область вошла в число восьми регионов РФ, которые включены в реализацию пилотного проекта «Единой России» «Нацпроекты глазами людей». На интернет-ресурсе, который заработал в ноябре 2019 года, представлена информация о национальных проектах в России и о том, как они реализуются в конкретном регионе. Помимо Тюменской области, в проекте участвуют Рязанская, Магаданская, Новосибирская, Псковская, Ростовская, Ульяновская и Чеченская области.

Основная цель интернет-портала – повысить информированность россиян о ходе реализации нацпроектов. В результате исследования, которое провели Аналитический центр НАФИ и Совет Федерации в мае – июне 2019 года, выяснилось, что только 37% россиян знают о нацпроектах в общих чертах, 7% хорошо о них осведомлены, а 55% впервые узнали о них во время опроса. Другая цель – предоставить возможность людям сообщить о проблемах или достижениях реализации нацпроектов в регионе. На основе проблемных тем и вопросов «Единая Россия» будет систематически составлять доклад главе правительства Дмитрию Медведеву.

Если говорить о Тюменской области, то на карте зафиксировано 486 объектов. Например, в рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланирована закупка оборудования для Многопрофильного консультативно-диагностического центра и «Медицинского города». Пройдя по ссылке, можно увидеть подробные характеристики и источники финансирования.

Тюменцы уже успели задать несколько вопросов. К примеру, влияет ли прописка на возможность прохождения обследования и есть ли в учреждении специалисты, которые могут работать на новом оборудовании.

ИСТОЧНИК KP.RU