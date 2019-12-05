Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»

СЕГОДНЯ 17:45 2019-12-05T18:38:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Все 28 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые расположены в Тюменской области, провели всероссийскую акцию «Добрые уроки», приуроченную к Международному дню добровольца. Мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Образование».

Основная цель акции – популяризировать волонтёрство и мотивировать российских школьников к социальной самореализации и развитию гражданской активности. Ученики посмотрели фильм «Волонтёры будущего», в котором показана деятельность детей-добровольцев, которые помогают сохранить дикую природу, помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, заботятся о бездомных животных, используют социальные сети для распространения добра и созидательной энергии, разрабатывают полезные компьютерные решения и разыскивают останки бойцов Великой Отечественной войны.

Сегодня по всей России открыто более двух тысяч центров «Точка роста» Фондом новых форм развития образования в рамках нацпроекта «Образование». При помощи современного оборудования, в том числе 3D-принтеров, квадрокоптеров, очков виртуальной реальности, ребята проходят предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ». По окончании уроков ребята посещают занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профиля, учатся играть в шахматы или создавать собственные медиапродукты.

Отметим, что в «Точках роста» тюменские школьники работают в команде, создают свои проекты и готовятся к участию в региональных и федеральных конкурсах, форумах, слетах.

ИСТОЧНИК KP.RU