2019-12-05T17:13:06+03:00
Наука

Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе

Он состоится в рамках реализации национального проекта «Экология»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсеТюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
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Международный центр научного партнёрства «Новая наука» в рамках реализации национального проекта «Экология» приглашает тюменских экологов, биологов и специалистов по природосбережению принять участие в международном научно-исследовательском конкурсе «Эколог года – 2019». Как сообщает департамент недропользования и экологии Тюменской области, основная цель конкурса – обобщение и распространение инновационного опыта, освещение достижений и результатов в сфере экологии и природосбережения.

В конкурсе могут принять участие исследовательские статьи объёмом от 5 до 15 страниц, которые по итогам конкурса войдут в опубликованный сборник статей конкурса «Эколог года – 2019».

Участники конкурса получат:

1. Публикацию своей конкурсной работы (статьи) в сборнике статей конкурса «Эколог года – 2019». Сборнику присваиваются УДК, ББК, ISBN.

2. Диплом (I, II или III степени).

3. Индексацию сборника и публикации участника в Российском индексе научного цитирования.

4. Бесплатный сборник статей конкурса «Эколог года – 2019» (в электронном виде).

Отметим, что авторами одной конкурсной работы могут быть несколько человек. Правила проведения, условия участия и номинации конкурса можно узнать здесь. Конкурсные статьи принимаются по электронной почте new@sciencen.org до 19 декабря 2019 г. Консультации по участию в конкурсе можно получить по тел. 8 (911) 410-77-47, а также по электронной почте office@sciencen.org.

ИСТОЧНИК KP.RU

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