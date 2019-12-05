2019-12-05T18:51:33+03:00
Общество

Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление

Пройдет мелкий дождик
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени резко потеплеет.В Тюмени резко потеплеет.Фото: Вадим Бегун
Изменить размер текста:

Сегодня, 6 декабря, начиная с самого утра и до позднего вечера небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утренний мелкий снег днем может усилиться, а ближе к вечеру на смену ему придет мелкий дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет минус 13 – 14, днем – минус 2 – 7 градусов. Вечером температура воздуха значительно повысится – до плюс 1 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, 3 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода – 6 июня – будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды» – Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram, +7-919-921-01-07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019
Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала
В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49
Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто
Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»
Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»
В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование
Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены
В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек
Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год
Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев