Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление

СЕГОДНЯ 18:51 2019-12-05T18:51:33+03:00

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Сегодня, 6 декабря, начиная с самого утра и до позднего вечера небо в Тюмени будет покрыто облаками. Утренний мелкий снег днем может усилиться, а ближе к вечеру на смену ему придет мелкий дождь со снегом.

Температура воздуха ночью будет минус 13 – 14, днем – минус 2 – 7 градусов. Вечером температура воздуха значительно повысится – до плюс 1 градуса. В этот день будет дуть юго-западный ветер, переходящий в западный, 3 – 7 метров в секунду.

В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода – 6 июня – будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

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ИСТОЧНИК KP.RU