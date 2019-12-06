2019-12-06T05:39:28+03:00
Общество

На улице Широтной в Тюмени почти на целый день отключат светофоры

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге
Вадим Бегун
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На улице Широтной в Тюмени почти на целый день отключат светофоры.На улице Широтной в Тюмени почти на целый день отключат светофоры.Фото: Вадим Бегун
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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 6 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 19.00 отключение светофорных объектов произойдет на пересечении улиц Пролетарской и Льва Толстого, с 13.00 до 17.00 – на пересечении Широтной и МЖК.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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