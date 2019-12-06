2019-12-06T06:40:38+03:00
Спорт

Тюменские школьники покажут взрослым, как делать искусственное дыхание

Ребята «спасут» манекен в рамках городского конкурса
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские школьники сделают манекену искусственное дыхание. Фото - организаторы мероприятия.Тюменские школьники сделают манекену искусственное дыхание. Фото - организаторы мероприятия.
Изменить размер текста:

В Тюмени в субботу, 7 декабря, на базе Легкоатлетического манежа пройдет VI открытый городской конкурс санитарных постов имени Героя Советского Союза Марии Цукановой. В его рамках местные ребята покажут навыки оказания первой медицинской помощи.

– Конкурсантам предстоит пройти 10 станций, на которых они покажут знания видов кровотечения, правил наложения повязки, определят признаки перелома различных частей тела, вывиха, отравления, продемонстрируют навыки оказания первой помощи во всех перечисленных ситуациях. Участникам также необходимо знать факторы переутомления и его симптомы, уметь их устранять, действовать при признаках солнечного удара, а также хорошо ориентироваться в препаратах аптечки, – рассказали в департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

В конкурсе примут участие более 50 команд из школ и учреждений дополнительного образования. В мероприятии задействованы школьники от 9 до 17 лет. Победителей определят по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной номинации.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменские детсады примут малышей после ремонта в следующем году
Впечатлительным не смотреть. Жуткая авария произошла утром на тюменской трассе
Райффайзен-Онлайн: клиенты банка теперь могут открыть брокерский счет удаленно
В Нижневартовске до конца года подпишут все контракты на ремонт дорог
Тюменская пенсионерка «отказалась» от сына, чтобы он не платил алименты
Двухмесячная малышка чуть не сломала шею из-за «резкой» матери
На улице Широтной в Тюмени почти на целый день отключат светофоры
Площадь у Тобольского кремля украсит инсталляция с белыми медведями
Почти 650 тысяч тюменцев поставили прививки от гриппа
Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019
Погода на 6 декабря в Тюмени: резкое потепление
Успешные тюменские предприниматели расскажут бизнесменам истории своего провала
В Тюмени изменится схема движения городского автобуса №49
Парк Госавтоинспекции Тюменской области пополнили 16 новых патрульных авто
Тюменская область – в числе регионов, включённых в реализацию проекта «Нацпроекты глазами людей»
Во всех «Точках роста» Тюменской области прошла всероссийская акция «Добрые уроки»
В Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий появилось уникальное оборудование
Тюменских экологов и биологов приглашают принять участие в научно-исследовательском конкурсе
«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены
В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек
Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год
Более 810 миллиардов рублей лежат на банковских счетах тюменцев