Тюменские школьники покажут взрослым, как делать искусственное дыхание

СЕГОДНЯ 06:40 2019-12-06T06:40:38+03:00

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В Тюмени в субботу, 7 декабря, на базе Легкоатлетического манежа пройдет VI открытый городской конкурс санитарных постов имени Героя Советского Союза Марии Цукановой. В его рамках местные ребята покажут навыки оказания первой медицинской помощи.

– Конкурсантам предстоит пройти 10 станций, на которых они покажут знания видов кровотечения, правил наложения повязки, определят признаки перелома различных частей тела, вывиха, отравления, продемонстрируют навыки оказания первой помощи во всех перечисленных ситуациях. Участникам также необходимо знать факторы переутомления и его симптомы, уметь их устранять, действовать при признаках солнечного удара, а также хорошо ориентироваться в препаратах аптечки, – рассказали в департамент по спорту и молодежной политике Тюменской области.

В конкурсе примут участие более 50 команд из школ и учреждений дополнительного образования. В мероприятии задействованы школьники от 9 до 17 лет. Победителей определят по наибольшему количеству набранных баллов в каждой возрастной номинации.

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ИСТОЧНИК KP.RU