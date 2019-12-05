В IT-направлениях регионального чемпионата WorldSkills участвовали свыше 60 человек

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-05T15:56:53+03:00

Цели и задачи по подготовке IT-кадров заложены в региональной программе «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»

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Участники регионального чемпионата WorldSkills в 2019 году соревновались в более чем 40 компетенциях, 8 из которых – в сфере современных информационных технологий. Цели и задачи по подготовке IT-кадров заложены в региональной программе «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

В числе компетенций: «Инженерный дизайн CAD», «Программные решения для бизнеса», «Веб-дизайн и разработка», «Промышленная автоматика», «Сетевое и системное администрирование», «Мобильная робототехника», «Промышленный дизайн» и «Изготовление прототипов». Причём последние три – новые и введены при поддержке департамента информатизации Тюменской области, детского технопарка «Кванториум» и колледжа цифровых и педагогических технологий. Всего по ИТ-направлениям на чемпионат было подано свыше 60 заявок.

В компетенции «Изготовление прототипов» приняли участие 10 человек, или 5 команд. Ребята должны были изготовить прототип подводного скутера, который предназначен для буксировки пловца подводника. Первое место заняли ученики Центра робототехники и АСУ Тюменской области Владимир Мартьянов и Артем Андронов.

Участникам компетенции «Мобильная робототехника» предстояло запрограммировать робота, который должен был пройти по заранее сконструированной траектории. Лучший результат показали ученики детского технопарка «Кванториум» Артур Нуритдинов и Вадим Корнилаев. Победителем в компетенции «Промышленный дизайн» стала студентка Мария Скосырская.

ИСТОЧНИК KP.RU