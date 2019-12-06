Двухмесячная малышка чуть не сломала шею из-за «резкой» матери

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-06T07:38:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюмени двухмесячная девочка резко запрокинула голову. Истошные крики заставили родительницу обратиться к медикам.

Женщина держала малышку на руках, когда рядом играла старшая дочь. В какой-то момент двухлетняя девочка начала падать, и мама машинально убрала руку с головы младшей дочери, потянувшись к другой.

– У моей маленькой дочурки голова откинулась назад, будто на излом. Я ее шевелю, а она начинает сильно кричать и успокаивается, когда движения прекращаются, – рассказала женщина диспетчеру скорой.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи порекомендовали родителям в таких случаях ничего не делать (если, конечно, ребенок находится в сознании), а ждать приезда врачей. Не следует менять положение ребенка, пытаться вправить вывихи, поломанные кости – это может привести к печальным последствиям.

Если же ребенок находится без сознания, нужно находиться рядом и контролировать пульс и дыхание. В случае нарушения дыхания следует изменить положение головы, не меняя ее положение по отношению к туловищу. Надо повернуть малыша на бок, при этом исключая движение в шейном отделе позвоночника.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU