2019-12-05T19:18:20+03:00
Общество

Благоустройство Заречного парка, просьба к губернатору и сломанная шея: публикуем главные новости Тюмени 5 декабря 2019

Рассказываем о главных новостях дня
Вадим Бегун
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Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.Рассказываем о главных новостях дня. Фото - pixabay.com.
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1. В 2020 году тюменские власти намерены благоустроить парк Заречный. Горожане отметили его в числе первых территорий, которые следует обновить.

Помимо Заречного парка, обновлению подлежит сквер Никольский. Кроме того, городские власти продолжат благоустраивать сквер Якова Неумоева и озелененную территорию возле школы на улице Вьюжной.

В Тюмени благоустроят Заречный парк. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени благоустроят Заречный парк.Фото: Вадим Бегун

2. Тюменка Екатерина Григорьева попросила губернатора региона Александра Моора объявить выходным днем 31 декабря. Сделала она это необычным способом – через социальные сети.

По мнению горожанки, в этом году предстоящий праздник значительно омрачается тем фактом, что 31 декабря является рабочим днем. После практически полноценного рабочего дня сил едва хватит на подготовку к празднику, уверяет Григорьева.

Тюменка захотела отдохнуть 31 декабря. Фото - pixabay.com.

Тюменка захотела отдохнуть 31 декабря. Фото - pixabay.com.

3. В Тюмени 4-летняя девочка сломала шейный позвонок во время игры дома. Кувыркаясь, она неудачно упала на спину. Родители услышали хруст в шее. Мама срочно позвонила в скорую, сообщив, что малышка не может пошевелить головой.

– Любое движение вызывает сильную боль. Мы боимся ее трогать, не поднимаем с пола, чтобы не навредить. Сознание она не теряла, только плачет, – рассказала мама диспетчеру скорой помощи.

4. В Омутинском районе мужчина надругался над государственным символом Российской Федерации. Ближайшие четыре года он проведет в колонии.

– 3 апреля этого года ночью гражданин К. в селе Юргинское решил угнать трактор. Однако ввиду сильного опьянения сделать он это не смог. Буквально через час злоумышленник сорвал флаг Российской Федерации со здания отделения полиции, – рассказали в Омутинском районном суде Тюменской области.

5. Тюменцы, запечатлевшие дружины пожарных у здания аквапарка «ЛетоЛето», переживают: что же могло случиться? Оказалось, что здесь просто проводятся учения.

Кстати, администрация аквапарка заранее предупреждала местных жителей о том, что сегодня, 5 декабря, объект откроет свои двери для посетителей только с 12.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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