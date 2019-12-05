2019-12-05T15:53:54+03:00
Происшествия

«Внимание всем!»: тюменцам рассказали, что делать, когда в городе воют сирены

Четкое следование инструкции спасет жизнь
Вадим Бегун
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Тюменцам рассказали, что делать, когда в городе «воют» сирены. Фото - pixabay.com.Тюменцам рассказали, что делать, когда в городе «воют» сирены. Фото - pixabay.com.
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Как мы знаем, при возникновении различной экстремальной ситуации – будь то стихийное бедствие, воздушная опасность или угроза химического или радиоактивного заражения – в городе для привлечения внимания населения подается сигнал оповещения «Внимание всем!». Узнать его можно по непрерывному трехминутному звучанию сирен – с многократным повторением и использованием всех имеющихся средств связи. Что нужно делать в этом случае, рассказали тюменцам.

Во-первых, следует включить радио или телевизор: там можно услышать официальную информацию о чрезвычайной ситуации и мерах по обеспечению собственной безопасности. Если имеется высокий риск возникновения стихийного бедствия, то заблаговременно объявляется эвакуация.

– Заранее подготовьте документы, необходимые вещи и лекарства. При получении сигнала о начале эвакуации нужно оповестить соседей, родных и знакомых. С собой надо взять запас продуктов на 2 – 3 суток, питьевую воду, предметы первой необходимости, документы, деньги, ценности, одежду и обувь по сезону, медицинскую аптечку, спички и фонарик, – сообщили в департаменте общественных связей Тюменской области.

Фото предоставлено департаментом общественных связей Тюменской области.

Фото предоставлено департаментом общественных связей Тюменской области.

В ведомстве также порекомендовали к чемодану, рюкзаку или сумке прикрепить бирку с указанием фамилии, адреса постоянного места жительства и пункта назначения. Дошкольникам – вложить в карманы записки с указанием фамилий, имен, отчеств и места жительства или работы родителей.

Прежде чем покинуть квартиру, следует отключить электричество, газ, воду, закрыть все окна, форточки и двери на замки. К назначенному времени необходимо прийти на сборный эвакопункт, указанный в сообщении, для регистрации и убытия в безопасный район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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