Мошенники придумали новый способ обмана тюменцев под Новый год

СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-05T15:44:38+03:00

Теперь они шлют горожанам письма

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Тюменские мошенники придумали новый способ обмана местных жителей. Региональное Управление Роспотребнадзора решило заранее предупредить тюменцев об опасных действиях злоумышленников.

– Выявлены случаи получения физическими и юридическими лицами через «Почту России» постановлений о назначении административного штрафа якобы от имени руководителя территориального органа Роспотребнадзора. Указанные реквизиты не соответствуют нашим, – рассказали в ведомстве.

Специалисты поясняют: при уплате штрафа перечисление денег осуществляется на счет территориального органа Федерального казначейства РФ. Таким образом, получателем платежа не может выступать никакая другая организация.

В ведомстве просят в случае сомнений в правильности полученного требования обратиться в Управление Роспотребнадзора, а также заявить об этом в полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU