"Елочка, гори!": тюменцев приглашают на зажжение огней новогодней елки

СЕГОДНЯ 13:55 2019-12-05T13:58:17+03:00

Спойлер: будет еще и салют

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В Тюмени 21 декабря зажгутся огни на главной новогодней елке. Хвойная красавица установлена на площади 400-летия Тюмени.

Новогодняя программа стартует в областном центре 16 декабря. В 11.00 часов на Городской площади состоится уличная выставка «Мир сказки Ершова «Конек-Горбунок». Спустя два дня в 15.00 в Музейном комплексе имени Словцова пройдет праздничное представление для одаренных детей.

– Основное действо развернется 21 декабря – в Тюмени торжественно зажгутся огни на главной елке. Праздник с новогодним концертом и фейерверком пройдет с 17.00 до 19.00 на площади 400-летия. За пару часов до этого здесь же откроется резиденции Деда Мороза, которая проработает до 14 января, – рассказали в пресс-службе городской администрации.

В ведомстве также сообщили, что в этот же день гости Комсомольского сквера встретят «Самый лучший Новый год», а в сквере Депутатов горожан пригласят в «Академию новогоднего волшебства». Подробнее с новогодним расписанием мероприятий можно ознакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU