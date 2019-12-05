СЕГОДНЯ 14:21 2019-12-05T14:21:16+03:00

Из Тюмени запустят еще две «Ласточки» - в Омск и Ишим. Фото - Тюменский регион Свердловской железной дороги.

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Из Тюмени запустят еще две «Ласточки». Произойдет это в следующем году.

– В следующем году планируется запуск вечерней электрички из Тюмени в Екатеринбург. Также прорабатываются перспективы запуска «Ласточек» и по другим востребованным межрегиональным (Тюмень – Омск) и внутриобластным (Тюмень – Вагай – Ишим) маршрутам, – рассказали в пресс-службе Тюменского региона Свердловской железной дороги.

Напомним, со следующего понедельника, 9 декабря, между областным центром и Екатеринбургом в формате «Дневного экспресса» начнет курсировать электропоезд «Ласточка». Отправляться она будет утром.

Приобрести билеты на «Ласточки» можно будет в железнодорожных кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД пассажирам» за 45 дней до начала поездки. Также стало известно, что стоимость проезда в направлении Екатеринбург – Тюмень составит 938 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU