2019-12-05T13:45:41+03:00
Общество

Предприимчивый тюменец устроил в своей квартире гостиницу и придумал ей название

Мужчина отделался маленьким штрафом
Вадим Бегун
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Тюменец устроил в квартире гостиницу. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.Тюменец устроил в квартире гостиницу. Фото - Госжилинспекция Тюменской области.
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В Тюмени мужчина устроил из своей квартиры хостел. В одной из комнат он наставил кровати и принимал «гостей».

– Горожанин проживал в трехкомнатной квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома на улице Циолковского. В одной из комнат он оборудовал спальные места в виде койко-мест, которые сдавал в аренду. На сайтах по поиску жилья некоторое время это помещение было представлено как хостел с придуманным названием, – рассказали в Государственной жилищной инспекции Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с 1 октября этого года жилое помещение в многоквартирном доме нельзя использовать для предоставления гостиничных услуг. В отношении собственника квартиры было возбуждено административное дело и наложен штраф в размере тысячи рублей.

Также стало известно, что всего за неделю Государственной жилищной инспекцией Тюменской области вынесено пять постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 82 тысячи рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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