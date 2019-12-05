2019-12-05T13:39:02+03:00
Происшествия

Тюменец не смог вспомнить в полицейском участке, как пырнул ножом любовницу

Мужчина был слишком пьян
Вадим Бегун
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Тюменец пырнул ножом любимую.Тюменец пырнул ножом любимую.Фото: Ольга Крыльцова
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В тюменскую полицию поступила информация из медицинского учреждения о том, что к ним доставлена пациентка с тяжелыми телесными повреждениями. Позже выяснилось: женщине досталось от ее пьяного сожителя.

– В день преступления пара распивала алкоголь. Позже между ними произошел конфликт. Словесная перепалка перешла в потасовку, после чего мужчина схватил кухонный нож и нанес проникающее ранение в живот возлюбленной, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

Вскоре стражи правопорядка задержали 34-летнего местного жителя. В отделе полиции злоумышленник сообщил, что не помнит причину возникшего конфликта из-за сильного алкогольного опьянения.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой тюменцу статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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