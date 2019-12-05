2019-12-05T13:36:19+03:00
Общество

В Тюмени разработан график по замене вывесок на домах

Рассказываем, когда в областном центре начнут менять таблички
Вадим Бегун
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На тюменских домах в следующем году поменяют вывески.На тюменских домах в следующем году поменяют вывески.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени уже в следующем году городские власти намерены поменять информационные вывески на домах. Им решено придать единый вид.

По информации Управления градостроительного планирования, первый этап стартует 1 июля 2020 года и затронет вывески по улицах Ленина и Республики (от Исторического сквера до Профсоюзной). Второй этап начнется 1 декабря в границах улиц Ленина – ТургеневаГерцена – Профсоюзная – Советская – Орджоникидзе – 25 лет Октября – правый берег реки Туры (от Орджоникидзе до начала Республики) и вся улица Первомайская.

С 1 июня 2021 года стартует третий этап. Под демонтаж попадут вывески на домах в границах улиц 2-я Луговая, Красноармейская, Луначарского; Мельникайте (от 50 лет Октября до 50 лет ВЛКСМ); ул. Республики (от Профсоюзной до Пермякова); Щербакова (от реки Туры до улицы Дружбы) и улица Ямская. Четвертый этап начнется 1 декабря 2021 года. В его рамках будут демонтированы вывески на всех остальных улицах города.

Напомним, что 13 декабря в 15.00 все заинтересованные лица могут побывать на круглом столе для обсуждения требований к информационным вывескам и порядка их согласования. Мероприятие пройдет по адресу: улица Орджоникидзе, 24, кабинет 410.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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