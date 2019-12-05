2019-12-05T13:31:33+03:00
Общество

Две замещающие семьи представили Тюменскую область на всероссийском уровне

В столице тюменцы презентовали очень важную тему
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Две замещающие семьи представили Тюменскую область на Всероссийском уровнеДве замещающие семьи представили Тюменскую область на Всероссийском уровне
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Две успешные замещающие семьи представили Тюменскую область на Всероссийском форуме замещающих семей в Москве. Как сообщили в департаменте социального развития региона, у них многолетний стаж замещающих, а ещё они являются членами Ассоциации замещающих семей Тюменской области. В столице тюменцы презентовали тему «Взаимодействие с приёмным ребёнком, его адаптация, вовлечение в традиции семьи. Поиск взаимоотношений», поделились собственным опытом и рассказали об особенностях воспитания приёмных детей.

В общей сложности в форуме приняли участие более 400 человек. Цель мероприятия – оценка текущей ситуации в области развития и поддержки семейного устройства детей-сирот на федеральном и региональном уровне, а также выявление проблем и перспектив развития института замещающей семьи, эффективного опыта работы специалистов, некоммерческих организаций и общественных объединений замещающих родителей.

В насыщенную программу вошли тренинги, семинары и мастер-классы по проблемам воспитания приёмных детей и отношений в замещающей семье, которые направлены на повышение их компетенции. Кроме того, здесь обсудили вопросы эффективности подготовки и сопровождения семей, в том числе тех, которые приняли на воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и отклонениями в поведении.

Форум – значимое мероприятие в социальной сфере. Здесь на государственном уровне обсуждаются актуальные вопросы поддержки замещающих семей, развития форм семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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