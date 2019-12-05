2019-12-05T13:27:20+03:00
Происшествия

Мошенники «повесили» на ишимского пенсионера большой кредит

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Мошенники «повесили» на ишимского пенсионера большой кредит.Мошенники «повесили» на ишимского пенсионера большой кредит.Фото: Ольга Крыльцова
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В ишимскую полицию обратился 63-летний житель села Викулово. Пенсионер сообщил, что стал жертвой мошеннической схемы. Оказалось, что в социальной сети он получил сообщение с ранее взломанного аккаунта своей знакомой.

– От имени женщины пожилому мужчине сообщили, что пенсионерам по закону якобы положены компенсационные социальные выплаты. Ему предложили помощь при оформлении документов. Доверчивый пенсионер передал персональные данные своей банковской карты, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве добавили, что через некоторое время на телефон пенсионера пришло СМС о том, что на его имя оформлен кредит в размере 300 тысяч рублей. В банке пожилому человеку объяснили, что большая часть денежных средств уже переведена мошенниками на разные счета.

По данному факту следователем отдела возбуждено уголовное дело. В настоящее время стражи порядка устанавливают личность причастного к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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