2019-12-05T11:31:24+03:00
Общество

Изменения не повлияют на объемы аварийного фонда, который подлежит расселению в Тюменской области

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» реализуется в рамках национального проекта «Жилье и городская среда»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Изменения не повлияют на объемы аварийного фонда, который подлежит расселению в Тюменской областиИзменения не повлияют на объемы аварийного фонда, который подлежит расселению в Тюменской областиФото: Татьяна Коркина
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Изменения в Положение о признании помещения жилым или непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не повлияют на объемы аварийного фонда, который подлежит расселению в Тюменской области в рамках реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

Как сообщили в Главном Управлении строительства Тюменской области, до 1 сентября 2025 года в рамках программы в регионе планируется расселить все многоквартирные дома, которые признаны аварийными и подлежащими сносу до 1 января 2017 года. Если говорить в цифрах, то это более 148 тыс. квадратных метров аварийного жилья (378 многоквартирных домов, более 3,7 тысяч жилых помещений и более 9,6 тысяч граждан). Свыше 130 тысяч квадратных метров из них подлежит расселению с финансовой поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ (2,37 млрд. рублей).

Изменения в Положение конкретизируют основание для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. А это: аварийное техническое состояние несущих конструкций дома, которое характеризуется их повреждениями и деформациями, потерей несущей способности и опасностью обрушения многоквартирного дома, кренами.

Чтобы принять решение о признании дома аварийным, нужно получить заключение организации, которая является членом саморегулируемой организации с людьми, имеющими право на обследование состояния грунтов оснований зданий и их конструкций. Постановление о внесении изменений подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 2 декабря.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», предыдущая программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы Тюменская область каждый год выполняла с опережением графика. В итоге регион закрыл программу ранее намеченного срока на 8 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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