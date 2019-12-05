Школьники Исетского района боролись за свой первый «Миллион»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-12-05T11:17:35+03:00

Игра состоялась в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы»

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В молодёжном центре Исетского района на прошлой неделе состоялась игра «Миллион», в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель» и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной инициативы». Как сообщили в администрации Исетского муниципального района, за свой первый виртуальный миллион боролись семь команд школ района. Ребята прошли все этапы, из которых состоит любой бизнес: разработка бизнес-плана, получение инвестиций и презентация своей компании.

По мнению организаторов, у школьников много хороших бизнес-предложений, в которые инвесторы могли бы вложить деньги прямо сейчас. Например, компания «Сады мечты» из исетской школы №2 разработала план открытия придорожного кафе со всей инфраструктурой. Дело в том, что через село проходит дорога регионального значения, а пассажиропоток очень большой – значит, будет стабильный доход.

Команда Рассветовской средней школы предложила идею открытия шерстобитки вместе с цехом по валянию валенок компанией Wook Sheep. Этот кластер сегодня никем не занят, а жители выбрасывают овечью шерсть на улицу. Компания «Максимум» из Слобода-Бешкильской школы защитила самую крутую маркетинговую стратегию, а «Чистый дом» из Бархатовской школы предложила открыть клининговую компанию.

Компания Education and Digital из Шороховской школы сделала ставку на виртуальное приложение для учащихся, а компания «Юнмастер» из Рафайловской школы уже открыла мастерскую по дереву и предложила пути дальнейшего роста компании. «Предприятие» Pocket Bakery из исетской школы №1 решила создать мини-пекарню с широким ассортиментом хлебобулочных изделий.

Победу одержала последняя команда, которая была в лидерах практически на всех этапах игры.

ИСТОЧНИК KP.RU