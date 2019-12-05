2019-12-05T11:16:32+03:00
Здоровье

Тюменские хирурги экстренно избавили подростка от огромной грыжи

Такую операцию молодому человеку специалисты проводили впервые
Вадим Бегун
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Тюменские хирурги удалили у подростка грыжу. Фото - pixabay.com.Тюменские хирурги удалили у подростка грыжу. Фото - pixabay.com.
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Хирурги областной клинической больницы № 2 экстренно удалили объемную спинномозговую грыжу 15-летнему тюменцу. Обычно операции детям с такой патологией проводятся сразу после рождения, однако этот случай оказался особенным.

– Семья обратилась за помощью лишь тогда, когда грыжевой мешок повредился и началось истечение спинно-мозговой жидкости, которая обеспечивает питание и обмен веществ в головном мозге. Из-за риска присоединения инфекции и развития менингита такое состояние считается опасным для жизни больного, – пояснила пресс-секретарь ОКБ № 2 Анастасия Дембицкая.

Дежурный нейрохирург Виктор Федосеев экстренно госпитализировал ребенка. В стационаре нейрохирурги Сайди Гаибов и Дмитрий Плющенко провели пациенту сложнейшую высокотехнологичную операцию.Работа проходила при помощи микроинструментов, под микроскопом.

В медучреждении пояснили, что хирурги каждый год проводят около десяти подобных операций новорожденным, подростку такое вмешательство выполняли впервые.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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