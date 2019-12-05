2019-12-05T11:01:43+03:00
Происшествия

В Тюмени малышка сломала шею, упав дома на спину

По словам мамы, девочка даже не могла пошевелить головой
Вадим Бегун
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В Тюмени малышка сломала шею.В Тюмени малышка сломала шею.Фото: Вадим Бегун
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В Тюмени 4-летняя девочка сломала шейный позвонок во время игры дома. Кувыркаясь, она неудачно упала на спину. Родители услышали хруст в шее. Мама срочно позвонила в скорую, сообщив, что малышка не может пошевелить головой.

– Любое движение вызывает сильную боль. Мы боимся ее трогать, не поднимаем с пола, чтобы не навредить. Сознание она не теряла, только плачет, – рассказала мама диспетчеру скорой помощи.

Прибывшие медики диагностировали у ребенка перелом левого остистого отростка 7-го шейного позвонка. Зафиксировав место травмы детским воротником Шанца, врачи доставили маленькую пациентку в больницу.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ишимский оториноларинголог Александр Гартунг сумел вытащить косточку из уха ребенка без операционного вмешательства. Процедура заняла всего две минуты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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