В Тюмени малышка сломала шею, упав дома на спину
В Тюмени 4-летняя девочка сломала шейный позвонок во время игры дома. Кувыркаясь, она неудачно упала на спину. Родители услышали хруст в шее. Мама срочно позвонила в скорую, сообщив, что малышка не может пошевелить головой.
– Любое движение вызывает сильную боль. Мы боимся ее трогать, не поднимаем с пола, чтобы не навредить. Сознание она не теряла, только плачет, – рассказала мама диспетчеру скорой помощи.
Прибывшие медики диагностировали у ребенка перелом левого остистого отростка 7-го шейного позвонка. Зафиксировав место травмы детским воротником Шанца, врачи доставили маленькую пациентку в больницу.
Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что ишимский оториноларинголог Александр Гартунг сумел вытащить косточку из уха ребенка без операционного вмешательства. Процедура заняла всего две минуты.
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ИСТОЧНИК KP.RU