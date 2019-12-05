2019-12-05T10:54:14+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»

Вадим Бегун
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Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.Операционный офис "Тюменский" банка УРАЛСИБ.
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Банк УРАЛСИБ выступил генеральным партнером IV конференции по внешнеэкономической деятельности «Стираем границы для экспорта», которая состоялась 27 ноября 2019 года в Челябинске. Организатором конференции выступил Фонд развития предпринимательства Челябинской области «Территория Бизнеса».

Конференция проходит в регионе уже в четвёртый раз. В этом году в мероприятии приняли участие более 300 предпринимателей региона. На площадке представители бизнеса смогли обсудить с экспертами в области ВЭД текущую экономическую ситуацию и задать все интересующие вопросы.

С приветственным словом на конференции выступила директор Челябинской территориальной дирекции Банка УРАЛСИБ Елена Кукк. «Поддержка малого бизнеса является одним из приоритетных направлений для Банка УРАЛСИБ. Мы постоянно совершенствуем и обновляем продуктовую линейку банка, в том числе в области комплексного обслуживания участников внешнеэкономической деятельности. Кроме того, в Банке УРАЛСИБ предпринимателям доступны услуги и продукты от наших партнеров, такие как лизинг и факторинг, в том числе международный. Мы осуществляем сопровождение предприятий – участников ВЭД, предлагая индивидуальное сопровождение от валютных контролеров, территориально расположенных в офисах обслуживания наших клиентов. Дополнительно в Университете бизнеса УРАЛСИБ предприниматели могут посмотреть вебинары коучей и бизнес-экспертов и получить знания в режиме онлайн», – отметила Елена Кукк.

В рамках конференции состоялась панельная дискуссия «Этапы жизненного цикла экспорта» с участием исполнительного директора по транзакционному бизнесу Банка УРАЛСИБ Петра Зубрицкого. Для предпринимателей в рамках конференции были организованы индивидуальные консультации по вопросам ВЭД. Также Банк УРАЛСИБ подготовил участникам эксклюзивные пакеты услуг для предприятий – участников ВЭД.

По итогам форума Банк УРАЛСИБ получил благодарность за активное участие в подготовке и проведении мероприятия от организаторов форума.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

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