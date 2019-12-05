2019-12-05T09:58:54+03:00
Экономика

Товарооборот между Тюменской областью и Германией за 9 месяцев 2019 года составил почти 420 млн рублей

Губернатор Александр Моор и генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе провели рабочую встречу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Товарооборот между Тюменской областью и Германией за 9 месяцев 2019 года составил почти 420 млн рублейТоварооборот между Тюменской областью и Германией за 9 месяцев 2019 года составил почти 420 млн рублейФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Между Тюменской областью и Германией сложился позитивный опыт взаимодействия, установлен определённый уровень доверия, а это прочная основа для дальнейшего сотрудничества. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с делегацией Российско-Германской внешнеторговой палаты во главе с генконсулом ФРГ в Екатеринбурге Матиасом Крузе.

По словам главы региона, Тюменская область заинтересована в том, чтобы иностранные компании не только продавали на местном рынке товары и услуги, но и создавали новые производства, образовательные и научные центры и внедряли передовые технологии в Тюменской области.

– История успешного ведения бизнеса немецких компаний в Тюменской области говорит сама за себя. В нашем регионе успешно работают промышленные предприятия с немецкими инвестициями: предприятие по производству буровых установок «Бентек», компания «КнАуф», выпускающая теплоизоляционные материалы, и другие, – рассказал генконсулу Александр Моор.

В свою очередь генконсул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе отметил, что в Германии Тюменская область известна как один из экономических центров России.

– Благодарю правительство Тюменской области и лично вас, Александр Викторович, за благоприятный деловой климат и комфортные условия, созданные в регионе для иностранного бизнеса, – поблагодарил Александра Моора Матиас Крузе.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», Германия входит в десятку основных внешнеторговых партнеров Тюменской области. Наш регион поставляет партнёрам промышленное оборудование различного назначения, экспортируются нефтепродукты, полимеры, изделия из древесины. В первом полугодии 2019 года экспорт в Германию увеличился почти в три раза по сравнению с прошлым годом и составил 109,7 миллиона долларов. Импорт составил 309,8 млн долларов, товарооборот за 9 месяцев 2019 года – 419,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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