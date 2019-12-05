Региональный финал всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» прошел в Тюмени. Фото

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-05T10:13:26+03:00

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В минувшую среду, 27 ноября, в концертном зале «Золотые ворота Сибири» прошел региональный финал всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная». За победу боролись 18 девушек. Оценивать талант и красоту участниц доверили 30 членам жюри – предпринимателям Тюмени. Всего на мероприятии побывали более 200 гостей, включая Алексея Кашина, учредителя конкурса, который прибыл специально из Санкт-Петербурга.

Победительницей и главной красавицей вечера стала Анастасия Разбойникова. Именно она получила возможность представлять Тюмень на всероссийском финале конкурса в Санкт-Петербурге. Также девушке вручили приз от спонсора – шикарное кашемировое пальто от салона кожи и меха «Бона деа».

Фото - организаторы.

Не остались без внимания и другие представительницы. Основной партнер конкурса «Хавейл Центр Тюмень» вручил приз в номинации «Мисс инновация» Марине Гилевой. Марина получила месяц бесплатных услуг комплексной мойки ее автомобиля.

Первой вице-мисс стала Татьяна Бартышева. Косметологическая клиника Doctor Face вручила девушке сертификат номиналом 20 000 руб. на процедуры и профессиональную косметику. Также Татьяна взяла номинацию от кабинета массажа maxfrank72.

Вторая вице-мисс Арина Шохина получила сертификат на бесплатный перманентный макияж от скаут-агента конкурса «Ты уникальная» Софии Асадовой.

Фото - организаторы.

Елена Иванова завоевала титул «Мисс зрительских симпатий» и выиграла сертификат на бесплатное обучение в автошколе «Формула».

Титул «Мисс дружба» и мишка дружбы достались Евгении Пашаевой. Кстати, в этой номинации участницы сами выбирали победительницу с помощью тайного голосования.

Кроме того, спонсоры конкурса вручили подарки еще в 15 специальных номинациях, поэтому в праздничный вечер ни одна красавица не ушла без приятных подарков.

Партнеры конкурса

• Салон верхней одежды «Бона деа» и «Платинум»

• Компания «Автомаг», единственный официальный дилер марки HAVAL («Хавейл») в Тюмени и Тюменской области

• Концертно-танцевальный зал «Золотые ворота Сибири»

• Фитнес-центр класса люкс «Фитберри»

• Стоматологическая поликлиника № 3

• Храмова Светлана Николаевна, основатель Европейской школы SPA-шугаринга Pandhy's (Пандис) в Тюмени.

• Клиника эстетической и инъекционной косметологии DoctorFace

• Космические технологии для дома Sun Way Global

• Сеть автошкол «Формула»

• ООО «Управляющая компания «Единогласие»

• Школа красоты «ш’Ателье»

Специальный партнер: сеть магазинов «Андрей»