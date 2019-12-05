2019-12-05T09:43:48+03:00
Здоровье

В Тюменской области проходит научно-практическая конференция «Университетская клиника»

В мероприятии принимают участие ведущие специалисты теоретической и практической медицины
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области проходит научно-практическая конференция «Университетская клиника»В Тюменской области проходит научно-практическая конференция «Университетская клиника»Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Медицине Тюменской области необходимы постоянное развитие, отклик на запросы общества, умение видеть перспективы и постоянное развитие. Об этом на открытии научно-практической конференции «Университетская клиника» 4 декабря заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона подчеркнул, что в 2019 году стартовали важные национальные проекты, которые ориентированы на качество жизни человека. Среди ключевых задач национального проекта «Здравоохранение» губернатор назвал повышение рождаемости, профилактику заболеваний, снижение смертности, укрепление системы первичной медицинской помощи и пациентоориентированность.

– Важно, что вы помогаете специалистам наших клиник осваивать новые технологии, методики, которые определяют качество оказания медицинской помощи жителям региона, – обратился к медицинскому сообществу Александр Моор и пожелал участникам конференции интересных дискуссий, высокой активности и конструктивного общения с профессионалами высочайшего уровня.

Губернатор поблагодарил мастодонтов отечественной медицины, которые на протяжении многих лет сотрудничают с Тюменской областью по различным направлениям, и вручил им благодарственные письма губернатора и правительства Тюменской области.

Отметим, что в научно-практической конференции «Университетская клиника» принимают участие ведущие специалисты теоретической и практической медицины. На пленарных заседаниях медицинские работники обсуждают тему профилактики неинфекционных заболеваний, гастроэнтерологические патологии, акушерство, биомедицинские технологии в стоматологии и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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