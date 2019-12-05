Пьяный тюменец сорвал флаг с полицейского участка и вывалял его в грязи

СЕГОДНЯ 09:18 2019-12-05T09:39:54+03:00

За такой поступок мужчина сядет в колонию строгого режима

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В Омутинском районе мужчина надругался над государственным символом Российской Федерации. Ближайшие четыре года он проведет в колонии.

– 3 апреля этого года ночью гражданин К. в селе Юргинское решил угнать трактор. Однако ввиду сильного опьянения сделать он это не смог. Буквально через час злоумышленник сорвал флаг Российской Федерации со здания отделения полиции, – рассказали в Омутинском районном суде Тюменской области.

В ведомстве рассказали о дальнейших действиях нетрезвого мужчины. Так, преступник подошел к светофору и начал бить по нему деревянной рукоятью. В итоге он сломал древко флага в трех местах, порвал полотно и запачкал его грязью, таская по дороге.

Однако на этом злоумышленник не успокоился и отправился на набережную села, где вырвал из столба пластиковый фонарь, сломав крепления и повредив подводящий электричество провод.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд лишил тюменца свободы на четыре с половиной года. Кроме того, с него взыщут ущерб, причиненный его преступлениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU