2019-12-05T09:39:54+03:00
Происшествия

Пьяный тюменец сорвал флаг с полицейского участка и вывалял его в грязи

За такой поступок мужчина сядет в колонию строгого режима
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменец надругался над флагом России. Фото - pixabay.com.Тюменец надругался над флагом России. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Омутинском районе мужчина надругался над государственным символом Российской Федерации. Ближайшие четыре года он проведет в колонии.

– 3 апреля этого года ночью гражданин К. в селе Юргинское решил угнать трактор. Однако ввиду сильного опьянения сделать он это не смог. Буквально через час злоумышленник сорвал флаг Российской Федерации со здания отделения полиции, – рассказали в Омутинском районном суде Тюменской области.

В ведомстве рассказали о дальнейших действиях нетрезвого мужчины. Так, преступник подошел к светофору и начал бить по нему деревянной рукоятью. В итоге он сломал древко флага в трех местах, порвал полотно и запачкал его грязью, таская по дороге.

Однако на этом злоумышленник не успокоился и отправился на набережную села, где вырвал из столба пластиковый фонарь, сломав крепления и повредив подводящий электричество провод.

Подсудимый полностью признал свою вину. Суд лишил тюменца свободы на четыре с половиной года. Кроме того, с него взыщут ущерб, причиненный его преступлениями.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Парк Заречный в Тюмени благоустроят в следующем году
Изменения не повлияют на объемы аварийного фонда, который подлежит расселению в Тюменской области
Школьники Исетского района боролись за свой первый «Миллион»
Тюменские хирурги экстренно избавили подростка от огромной грыжи
В Тюмени малышка сломала шею, упав дома на спину
Банк УРАЛСИБ в Челябинске выступил генеральным партнером конференции «Стираем границы для экспорта»
Тюменским предпринимателям расскажут о современном подходе в управлении через дизайн-мышление
Региональный финал всероссийского конкурса красоты «Ты уникальная» прошел в Тюмени. Фото
Товарооборот между Тюменской областью и Германией за 9 месяцев 2019 года составил почти 420 млн рублей
Академик РАН: проведение «Университетской клиники» в Тюменской области способствует решению сложных задач
В Тюменской области проходит научно-практическая конференция «Университетская клиника»
Более десятка пожарных машин направлены в тюменский аквапарк