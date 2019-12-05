В школах искусств Тюменской области завершилась поставка инструментов, учебных материалов и оборудования

СЕГОДНЯ 08:51 2019-12-05T09:37:31+03:00

Всё это было закуплено в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»

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В пяти школах искусств Тюменской области – тюменских «Гармония», «Этюд», ДШИ им. Знаменского, тобольской школе им. А. А. Алябьева и каскаринской школе «Ритм» Тюменского района – завершилась поставка инструментов, учебных материалов и оборудования в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Как сообщили в департаменте культуры Тюменской области, это всё поставки, запланированные для оснащения детских школ искусств в 2019 году. Отныне учреждения стали обладать ещё большими возможностями для обучения талантов. Так, здесь появились интерактивные классы, где ребята в интересной и современной форме могут обучаться творчеству, мобильные компьютерные классы, хоровые станки для удобства артистов, новые рояли, мольберты, гитары, домры, баяны и гусли.

В общей сложности за год в школы искусств региона поставили 218 музыкальных инструментов, более 2,5 тысячи единиц нового оборудования и свыше 2 тысяч учебных материалов. По словам директора департамента культуры Тюменской области Елены Майер, такое масштабное обновление поможет привлечь детей в искусство, повысит их заинтересованность в учебном процессе и даст им новый импульс в творчестве.

Отметим, что в декабре 2019 г. в Тюменской области пройдет ряд значимых мероприятий национального проекта «Культура». В селе Стрехнино Ишимского района после капитального ремонта 27 декабря откроется районный Дворец культуры, а в Упоровском районе 28 декабря откроется первый муниципальный кинозал, где покажут фильм «Тобол».

Как ранее сообщала «Комсомольская правда» – Тюмень», реализация национального проекта «Культура» продлится до 2024 года. За этот период инструментами и оборудованием будут оснащены все детские школы искусств региона.

ИСТОЧНИК KP.RU