Тюменская область станет участником пилотного всероссийского проекта «Прямые выплаты»

СЕГОДНЯ 08:31 2019-12-05T09:30:51+03:00

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Тюменская область с 1 июля 2020 года станет участником пилотного проекта «Прямые выплаты». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, работодателей региона ждет несколько важных изменений.

В частности, перестанет действовать зачётный принцип уплаты страховых взносов. Работодатель будет обязан в полном объёме платить взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также изменяется порядок возмещения расходов страхователей на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников. Оплачивать предупредительные меры будет сам страхователь за счёт собственных средств, но потом эти средства будут возмещены за счёт средств бюджета Фонда социального страхования РФ.

В соответствии с Правилами финансового обеспечения предупредительных мер, которые утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н, для участия в финансировании предупредительных мер нужно:

– подать заявление и предоставить документы, которые обосновывают необходимость финансового обеспечения предупредительных мер, в Тюменское региональное отделение Фонда до 1 августа 2020 года;

– если Фонд примет положительное решение о финансовом обеспечении предупредительных мер, то работодатель будет должен провести мероприятия в соответствии с согласованным ФСС планом, произведя их оплату за счёт собственных средств;

– по завершении запланированных мероприятий нужно обратиться в региональное отделение Фонда с заявлением о возмещении произведённых расходов на оплату предупредительных мер, предоставив документы с расходами не позднее 15 декабря 2020 года.

В течение пяти рабочих дней со дня приёма от страхователя заявления и документов, подтверждающих произведённые расходы, региональное отделение Фонда принимает решение о возмещении за счёт средств бюджета Фонда расходов и перечисляет деньги на расчётный счёт страхователя, который указан в заявлении.

КСТАТИ

Возмещению не подлежат расходы, которые страхователь произвёл, но не подтвердил документами о целевом использовании средств.

ИСТОЧНИК KP.RU