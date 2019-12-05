2019-12-05T09:25:59+03:00
Происшествия

Тюменские гонщики врезались в здание, пытаясь дрифтануть

Водитель и пассажиры сбежали с места ДТП
Вадим Бегун
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В Тюмени ВАЗ врезался в здание. Фото - соцсети.В Тюмени ВАЗ врезался в здание. Фото - соцсети.
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В Тюмени накануне, 4 декабря, на улице Профсоюзной в районе гипермаркета «Окей» произошло дорожно-транспортное происшествие. Здесь автомобиль ВАЗ-2105 врезался в опоры здания.

Как рассказывают очевидцы дорожного инцидента, водитель отечественного авто решил устроить дрифт, однако справиться с управлением на повороте ему не удалось, и он разбил машину.

– Водитель и пассажиры легковушки скрылись с места аварии. В настоящее время их личности устанавливаются, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что автомобиль был доставлен на штрафстоянку, передает «МегаТюмень».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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