Специалисты тюменской ОКБ № 1 провели «Школу сахарного диабета» для детей и их родителей

СЕГОДНЯ 08:17 2019-12-05T09:19:50+03:00

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Детские специалисты тюменской областной клинической больницы № 1 провели специальную «Школу сахарного диабета» для детей и их родителей. Мероприятие, которое прошло в рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», посетили свыше 60 семей.

За успех лечения сахарного диабета пациент отвечает ничуть не меньше, чем врач. Если речь идёт о детях, то ответственность берут на себя родители, которым приходится учитывать множество разных вещей. Увы, каждый год статистика заболеваемости сахарным диабетом растёт. В 2019 году этот диагноз впервые поставили 104 маленьким пациентам. В общей сложности на учёте у детских эндокринологов стоят 560 детей из Тюмени и Тюменской области, между тем как десять лет назад было 290 таких пациентов. Чаще всего причиной сахарного диабета являются экологические факторы и наследственность.

«Школа сахарного диабета» – это возможность понять родителям, что они не одни в борьбе с коварным недугом. Проект объединяет всех в одной общей борьбе, поэтому одним из важных блоков «Школы» является психологическая поддержка. На этот раз в «Школе» говорили о прививках и диабете, о методах самоконтроля, правилах поведения в неотложных ситуациях, о профилактике осложнений. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, также врачи дали полезные рекомендации по питанию.

Основная цель мероприятие – передача знаний от врача пациентам, формирование мотивации и ответственности у маленьких пациентов и изменения своего поведения. Посещение «Школы диабета» поможет научиться полноценно жить, учитывая при этом установленные заболеванием рамки.

Отметим, что для всех присутствующих детей администрация Центра татарской культуры, где проходило мероприятие, провела творческие мастер-классы по росписи новогодних игрушек, рассказала историю о купце Колмогорове и показала музыкальную сказку.

ИСТОЧНИК KP.RU