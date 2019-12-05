В Тюменской области запускают новый социальный проект «Родные люди»

СЕГОДНЯ 08:05 2019-12-05T08:13:51+03:00

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Региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» открывает консультативный центр поддержки семейного ухода «Родные люди», который начнет работу в декабре 2019 года. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, проект соответствует основным направлениям национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

Проект «Родные люди» стал победителем конкурса проектов среди социально ориентированных некоммерческих организаций и получил право на предоставление субсидии из бюджета Тюменской области. Отныне более 500 семей маломобильных пожилых людей и инвалидов могут получить консультационную поддержку специалистов.

Дело в том, что уход за пожилыми людьми, которые страдают от болезней и инвалидности, предъявляет много дополнительных требований к членам семьи. Поэтому людям, ухаживающим за инвалидами, нужна профессиональная помощь. Социальный проект «Родные люди» решит эту проблему – он призван оказать консультационное сопровождение и обучить родственников тяжелобольных людей.

Теперь тюменцы, занятые в уходе, могут совершенно бесплатно обратиться за помощью и поддержкой к квалифицированным специалистам. Во время беседы консультанты найдут выход из сложных ситуаций, окажут психологическую поддержку, объяснят правила пользования средствами реабилитации и ухода, расскажут об особенностях питания и ответят на все волнующие вопросы.

По словам организаторов, проект позволит психологически адаптировать родственников к условиям жизни с пожилыми людьми, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи, сформировать знания и навыки, построить положительное общественное мнение о значимости семейного ухода и повысить качество ухода и доступность услуг.

Получить консультационную поддержку можно по телефону 93-13-73 или обратившись в региональный геронтологический центр социальных технологий «Третий возраст» (ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20).

ИСТОЧНИК KP.RU