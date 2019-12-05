Волонтёры Тюменской области провели Международный день благотворительности

СЕГОДНЯ 07:43 2019-12-05T07:54:42+03:00

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Волонтёры областной штаб-квартиры серебряных добровольцев приняли эстафету добрых дел и с пользой провели Международный день благотворительности «#ЩедрыйВторник». Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, «добротека» активистов пополнилась новогодней выставкой-ярмаркой, которая прошла под девизом «#Сделанослюбовью». Для тюменцев волонтёры 55+ подготовили сувениры ручной работы, вязаные варежки и носочки, а также игрушки в стиле hand made.

Добровольцы проекта «ГидыTMN55+» удивили тюменцев интерактивными путешествиями по городу. При помощи очков виртуальной реальности все желающие прогулялись по красивейшим и самым известным местам Тюмени.

Благотворительную акцию Тюменской области поддержал творческий коллектив досугового центра «Диалог», который поднял настроение гостям зажигательными русскими народными песнями в сопровождении аккордеона. Как отметила гостья мероприятия Анна Галактионовна, на акции «#Щедрыйвторник» всегда приятно наблюдать, когда люди объединяются, чтобы совершить доброе дело.

– Волонтеры просто молодцы! Подарили нам прекрасное настроение в будний день, – поделилась пенсионерка.

Отметим, что Международный день благотворительности прошёл при поддержке департамента социального развития Тюменской области. Организаторами мероприятия выступили областной геронтологический центр и Тюменский региональный благотворительный фонд «Старшее поколение». Все собранные средства направят на покупку предметов и товаров первой необходимости одиноким пожилым людям.

ИСТОЧНИК KP.RU