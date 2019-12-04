2019-12-04T20:45:09+03:00
Экономика

Рынок Африки открыт для тюменских производителей

«Тюменский Экспортный форум» состоялся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Рынок Африки открыт для тюменских производителейРынок Африки открыт для тюменских производителейФото: pixabay.com
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Африканские государства объединяются с точки зрения экономической зоны и для тюменского бизнеса открываются огромные возможности. Об этом на «Тюменском экспортном форуме», который состоялся в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», заявил член Совета правления Нигерийской диаспоры в Европе Рекс Эссеново. По его словам, сегодня создаётся платформа, которой могут воспользоваться российские предприниматели по выходу на континент.

- Рынок Африки открыт для тюменских производителей, - отметил Рекс Эссеново.

Как отметил координатор проекта «Развитие партнерских связей России с ЮНИДО (организация Объединённых Наций по промышленному развитию) Максим Елисеев, тюменским компаниям полезно рассмотреть возможность участия в рынке закупок Организации объединенных наций, который насчитывает более 18 млрд долларов ежегодно.

- Причем лидер по российскому списку поставщиков в ООН находится в Тюмени - это «Ютейр-Вертолетные услуги». Площадка открыта для предпринимателей и может стать еще одним инструментом для развития бизнеса тюменских экспортеров, - отметил Максим Елисеев.

По словам Президента Торгово-промышленной палаты региона Эдуарда Абдуллина, сегодня начинается процесс подготовки большинства предприятий Тюменской области к экспортной деятельности. Он отметил, что в прошлом году на областном уровне запущен проект по поддержке предприятий-экспортеров, и в 2019 году деятельность продолжается.

- При системной, последовательной работе властей всех уровней, бизнеса и консультантов движение вперед неизбежно, - подчеркнул Эдуард Абдуллин.

Напомним, «Тюменский Экспортный Форум» прошёл 3 декабря в Тюменском технопарке. Мероприятие посетили более 600 предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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