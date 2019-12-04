«Тюменский Экспортный Форум» показал заинтересованность тюменских производителей в поставках продукции за рубеж

СЕГОДНЯ 20:32 2019-12-04T20:32:24+03:00

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У тюменских производителей есть большие возможности в экспортной деятельности. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам «Тюменского экспортного форума», который состоялся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По его словам, ТЭФ продемонстрировал, что региональный бизнес заинтересован в поставках качественной продукции на международные рынки и искать зарубежных партнёров.

- Успеха в экспорте могут добиться переработчики агропромышленного комплекса, чья продукция способна выдержать транспортировку, сохранив качество. Уверен, что динамично могут развиваться инновационные предприятия и компании сферы услуг. Пленарные сессии и мастер-классы «Экспортного Форума» помогут тюменским предпринимателям наметить или даже открыть пути для эффективного взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, Африки и Китая, - подчеркнул Андрей Пантелеев.

«Тюменский Экспортный Форум», который прошёл в Тюменском технопарке, посетили более 600 предпринимателей. Бизнесмен прияли участие в многочисленных панельных сессиях, включая: «Выход на рынки ЕАЭС – зоны роста регионального экспорта», «Открой Африку», «Экспорт – эффективный инструмент бизнеса с Китаем», «Инструменты онлайн-торговли» и других. Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года».

Организаторами Форума выступили: Центр поддержки экспорта, входящий в состав Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU