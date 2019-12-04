2019-12-04T20:32:24+03:00
Экономика

«Тюменский Экспортный Форум» показал заинтересованность тюменских производителей в поставках продукции за рубеж

Масштабное мероприятие состоялось в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: Центр поддержки экспорта Тюменской областиФото: Центр поддержки экспорта Тюменской области
Изменить размер текста:

У тюменских производителей есть большие возможности в экспортной деятельности. Об этом заявил заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев по итогам «Тюменского экспортного форума», который состоялся в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». По его словам, ТЭФ продемонстрировал, что региональный бизнес заинтересован в поставках качественной продукции на международные рынки и искать зарубежных партнёров.

- Успеха в экспорте могут добиться переработчики агропромышленного комплекса, чья продукция способна выдержать транспортировку, сохранив качество. Уверен, что динамично могут развиваться инновационные предприятия и компании сферы услуг. Пленарные сессии и мастер-классы «Экспортного Форума» помогут тюменским предпринимателям наметить или даже открыть пути для эффективного взаимодействия со странами Евразийского экономического союза, Африки и Китая, - подчеркнул Андрей Пантелеев.

«Тюменский Экспортный Форум», который прошёл в Тюменском технопарке, посетили более 600 предпринимателей. Бизнесмен прияли участие в многочисленных панельных сессиях, включая: «Выход на рынки ЕАЭС – зоны роста регионального экспорта», «Открой Африку», «Экспорт – эффективный инструмент бизнеса с Китаем», «Инструменты онлайн-торговли» и других. Также в рамках форума состоялось награждение победителей регионального конкурса «Экспортер года».

Организаторами Форума выступили: Центр поддержки экспорта, входящий в состав Западно-Сибирского инновационного центра, департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области, Торгово-промышленная палата Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок Африки открыт для тюменских производителей
Женщина, ставшая жертвой пермского стрелка, раньше жила в Тюмени
Кинофестиваль «Ноль Плюс»– в сотне лучших проектов России, по оценке Фонда президентских грантов
Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях
Волонтёры проекта «ГидыTMN55+» приглашают тюменцев в мобильный туристический центр
Показатели нормативности дорог в Тюменской области выше, чем в среднем по России
Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве
Жители Тюменской области могут смотреть программы местного ТВ на девятой кнопке
Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%
Полуголый мужчина, незаконная стройка и похищение торговца: публикуем главные новости Тюмени 4 декабря 2019
Тюменские бизнесмены могут внести предложения в «предпринимательский» национальный проект
Молодой тюменец не смог вылететь на отдых с новой супругой из-за алиментов
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года Тюменской области»
Инвестпроект по расширению страусиной фермы в Тюменском районе – в стадии завершения
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Прокуроры лишили тоболяков возможности купить через интернет наркотики
В Тюмени проверили качество питьевой воды. Результаты вас впечатлят
В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики вылетел в кювет
«Надо срочно проверить счетчик!»: в Тюмени орудуют слесари-мошенники
Известная авиакомпания прекратила полеты из тюменского Рощино
В Тюмени семья несколько дней удерживала в кладовке связанного скотчем парня
В Тобольске мать пыталась задушить свою несовершеннолетнюю дочь
Тюменские экспортёры смогут модернизировать свои сайты
В Ялуторовске пьяный мужчина избил женщину, которая шла на работу
«Ах, эта свадьба!»: тюменцы стали чаще жениться
Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властей
Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий