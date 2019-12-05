2019-12-05T05:01:02+03:00
Общество

Погода на 5 декабря в Тюмени: снег на целый день

На улице будет относительно тепло для этого времени года
Вадим Бегун
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В Тюмени снег идти будет целый день.В Тюмени снег идти будет целый день.Фото: Вадим Бегун
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Сегодня, 5 декабря, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Вечером снег, который будет идти почти весь день, прекратится.

Температура воздуха ночью будет -7, днем – минус 9 – 11 градусов. Вечером станет морознее на пару градусов. В этот день будет дуть южный ветер, переходящий в западный, 1 – 2 метра в секунду.

5 декабря почитается память святого Прокопия. На этот день в народе существовало множество поговорок, и связаны они были со становлением санного пути: «Прокоп по снегу ступает – дорогу копает», «Пришел Прокоп – разрыл сугроб», «Прокоп дорожку прокопает, а Екатерина (7 декабря) укатает». В этот день заглядывали и в птичьи гнезда: если в них много пуха, сухой травы и соломы – пернатые предчувствуют холодную зиму.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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