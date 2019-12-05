В Солнечном проезде в Тюмени отключат светофоры

СЕГОДНЯ 05:40 2019-12-05T05:40:51+03:00

Автомобилистам нужно следить за знаками на дороге

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В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 5 декабря, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 13.00 до 15.00 отключение светофорных объектов произойдет в районе домов № 7 и № 27 в Солнечном проезде, на пересечении улиц Эрвье и Солнечного проезда, а также на пересечении Заречного проезда и Солнечного проезда. Кроме того, с 8.00 до 12.00 погаснут светофоры на пересечении улиц Чаплина и Рабочей и на пересечении улиц Рабочей и Колхозной, с 11.00 до 13.00 – на пересечении улиц Ямской и Льва Толстого и на пересечении улиц Ямской и Полевой.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.

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ИСТОЧНИК KP.RU