Кинофестиваль «Ноль Плюс»– в сотне лучших проектов России, по оценке Фонда президентских грантов

СЕГОДНЯ 20:11 2019-12-04T21:09:53+03:00

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Проект Тюменской области – международный кинофестиваль «Ноль Плюс» – вошел в сотню лучших проектов 2018 года согласно списку, опубликованному Фондом президентских грантов. Экспертная оценка основывалась на трёх составляющих: качестве реализации проекта, достижении социальных результатов и информационной открытости. Как отметил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко, в расчёт принималась и тиражируемость проекта.

Сегодня «Ноль Плюс» – не просто фестиваль, а система развития медиаобразовательных технологий и популяризации детского и семейного кино. Система включает кинопедагогическую программу с киноуроками для детей и подростков, обучение педагогов и родителей, как применять кино в воспитательном и обучающем процессе, проведение международного форума «Кинопедагогика».

Организаторы проекта выстраивают международные отношения и организовывают культурный и медиаобразовательный обмен с Южной Кореей, Индией, Данией, Германией, Великобританией и другими зарубежными странами.

– Ещё проект развивает сообщество детского и семейного кино и кинопедагогики, являясь соучредителем Евразийской ассоциации кинофестивалей, Ассоциации кинопедагогов России, участвует в соответствующей повестке в рабочей группе при уполномоченном при президенте РФ по правам ребенка по развитию детского позитивного контента, в рабочей группе при Общественной палате РФ по формированию стратегии развития детско-юношеского кино в России, в Общественном совете при Министерстве культуры РФ, – сообщили в пресс-службе фестиваля.

ИСТОЧНИК KP.RU