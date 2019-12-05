Тюменцы узнают больше о качестве детских новогодних товаров

СЕГОДНЯ 06:21 2019-12-05T06:21:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области до 20 декабря будет работать горячая линия, посвященная качеству и безопасности детских товаров, новогодних подарков. Потребителей проконсультируют по вопросам качества детской одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг аниматоров и детских елок.

– Жители региона могут позвонить по номерам телефона: 20-31-11, 20-22-89, 20-86-66 (вопросы защиты прав потребителей), 20-24-03, 69-67-84, 8-963-068-79-21(вопросы в области санитарного законодательства), а также 68-48-94 (консультационный центр на базе Центра гигиены и эпидемиологии), – сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

В ведомстве также напомнили часы работы горячей линии управления: понедельник – четверг: 9.00 – 18.00, пятница: 9.00 – 16.45, с перерывом с 13.00 на 45 минут. В Центр гигиены и эпидемиологии можно позвонить с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 14.30 (перерыв с 12.00 до 12.30).

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU