Прокуроры лично примут тюменцев с проблемами

СЕГОДНЯ 07:38 2019-12-05T07:38:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Тюменские прокуроры примут у себя граждан с жалобами. Встреча произойдет в рамках общероссийского дня приема граждан 12 декабря этого года.

– С 12.00 до 20.00 по местному времени в здании прокуратуры Тюменской области по адресу: улица 50 лет Октября, 31 будет осуществляться личный прием заявителей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прием проведут в порядке живой очереди, тюменцам нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. В этот же день прием будет осуществляться и в территориальных прокуратурах. Их адреса указаны на сайте прокуратуры области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуроры выслушают жалобы тюменских бизнесменов. Предприниматели могут заявить о давлении на бизнес.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU