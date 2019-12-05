2019-12-05T07:38:36+03:00
Общество

Прокуроры лично примут тюменцев с проблемами

На прием нужно захватить паспорт
Вадим Бегун
Поделиться:
Прокуроры встретятся с проблемными тюменцами.Прокуроры встретятся с проблемными тюменцами.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Тюменские прокуроры примут у себя граждан с жалобами. Встреча произойдет в рамках общероссийского дня приема граждан 12 декабря этого года.

– С 12.00 до 20.00 по местному времени в здании прокуратуры Тюменской области по адресу: улица 50 лет Октября, 31 будет осуществляться личный прием заявителей, – рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что прием проведут в порядке живой очереди, тюменцам нужно предоставить документ, удостоверяющий личность. В этот же день прием будет осуществляться и в территориальных прокуратурах. Их адреса указаны на сайте прокуратуры области.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что прокуроры выслушают жалобы тюменских бизнесменов. Предприниматели могут заявить о давлении на бизнес.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области запускают новый социальный проект «Родные люди»
Волонтёры Тюменской области провели Международный день благотворительности
«Елка желаний»: тюменцам предлагают осчастливить детей и пенсионеров
Тюменцы узнают больше о качестве детских новогодних товаров
В Солнечном проезде в Тюмени отключат светофоры
Погода на 5 декабря в Тюмени: снег на целый день
Для тюменской ОКБ № 2 закуплено медицинское оборудование на сумму более 62 млн рублей
Рынок Африки открыт для тюменских производителей
Женщина, ставшая жертвой перестрелки в Перми, раньше жила в Тюмени
Тюменский экспортный форум показал заинтересованность тюменских производителей в поставках продукции за рубеж
Кинофестиваль «Ноль Плюс»– в сотне лучших проектов России, по оценке Фонда президентских грантов
Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях
Волонтёры проекта «ГидыTMN55+» приглашают тюменцев в мобильный туристический центр
Показатели нормативности дорог в Тюменской области выше, чем в среднем по России
Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве