Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях

СЕГОДНЯ 19:52 2019-12-04T21:01:24+03:00

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Открытый «Урок цифры» на тему «Сети и облачные технологии» прошёл сегодня, 4 декабря, для семиклассников тюменской гимназии № 16. Всероссийская акция проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, в 2019 году открытый урок совпал с Днем информатики в России. По словам директора департамента Марии Рудзевич, этот праздник отмечают программисты, специалисты по информационной безопасности, системные администраторы, дата-сайентисты, учителя информатики, то есть все, чья профессия связана с цифровыми технологиями.

– Сегодня информатика – это множество современных ИТ-направлений, которые стремительно развиваются в условиях цифровой экономики. И даже традиционные уроки в школах проходят с углубленным изучением языков программирования, нейросетевых технологий, искусственного интеллекта. В Тюменской области для этого есть специальные классы – «АйтиЛабы», а также школа юных нейроинженеров. Ваши успехи – залог эффективного развития регионального ИТ-кластера, – отметила Мария Рудзевич.

Директор ресурсного центра «1С Медицина-регион» Андрей Лозицкий затронул самые интересные темы современного мира информационных технологий. Он рассказал, из чего состоят и как работают облачные технологии, какое будущее у искусственного интеллекта и почему робот никогда не заменит человека.

Кроме того, в формате подвижной игры школьники узнали о способах соединения компьютеров внутри сети. Ребята поделились на две команды, каждая должна была придумать способ быстрой передачи информации от одного компьютера к другому. В этой сети «компьютерами» выступали сами школьники. Семиклассники очень быстро справились с задачей.

Напомним, всероссийская акция «Урок цифры» проводится во всех регионах страны со 2 по 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU