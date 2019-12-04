2019-12-04T21:01:24+03:00
Экономика

Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях

Всероссийская акция «Уроки цифры» проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Тюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологияхТюменские семиклассники узнали о сетях и облачных технологиях
Изменить размер текста:

Открытый «Урок цифры» на тему «Сети и облачные технологии» прошёл сегодня, 4 декабря, для семиклассников тюменской гимназии № 16. Всероссийская акция проводится в рамках регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

Как сообщили в департаменте информатизации Тюменской области, в 2019 году открытый урок совпал с Днем информатики в России. По словам директора департамента Марии Рудзевич, этот праздник отмечают программисты, специалисты по информационной безопасности, системные администраторы, дата-сайентисты, учителя информатики, то есть все, чья профессия связана с цифровыми технологиями.

– Сегодня информатика – это множество современных ИТ-направлений, которые стремительно развиваются в условиях цифровой экономики. И даже традиционные уроки в школах проходят с углубленным изучением языков программирования, нейросетевых технологий, искусственного интеллекта. В Тюменской области для этого есть специальные классы – «АйтиЛабы», а также школа юных нейроинженеров. Ваши успехи – залог эффективного развития регионального ИТ-кластера, – отметила Мария Рудзевич.

Директор ресурсного центра «1С Медицина-регион» Андрей Лозицкий затронул самые интересные темы современного мира информационных технологий. Он рассказал, из чего состоят и как работают облачные технологии, какое будущее у искусственного интеллекта и почему робот никогда не заменит человека.

Кроме того, в формате подвижной игры школьники узнали о способах соединения компьютеров внутри сети. Ребята поделились на две команды, каждая должна была придумать способ быстрой передачи информации от одного компьютера к другому. В этой сети «компьютерами» выступали сами школьники. Семиклассники очень быстро справились с задачей.

Напомним, всероссийская акция «Урок цифры» проводится во всех регионах страны со 2 по 15 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Рынок Африки открыт для тюменских производителей
Женщина, ставшая жертвой пермского стрелка, раньше жила в Тюмени
«Тюменский Экспортный Форум» показал заинтересованность тюменских производителей в поставках продукции за рубеж
Кинофестиваль «Ноль Плюс»– в сотне лучших проектов России, по оценке Фонда президентских грантов
Волонтёры проекта «ГидыTMN55+» приглашают тюменцев в мобильный туристический центр
Показатели нормативности дорог в Тюменской области выше, чем в среднем по России
Тюменская область и ОАО «РЖД» подписали соглашение о сотрудничестве
Жители Тюменской области могут смотреть программы местного ТВ на девятой кнопке
Перевозки пассажиров по маршруту Тюмень – Тобольск в 2019 году выросли на 20%
Полуголый мужчина, незаконная стройка и похищение торговца: публикуем главные новости Тюмени 4 декабря 2019
Тюменские бизнесмены могут внести предложения в «предпринимательский» национальный проект
Молодой тюменец не смог вылететь на отдых с новой супругой из-за алиментов
Названы победители регионального конкурса «Экспортёр года Тюменской области»
Инвестпроект по расширению страусиной фермы в Тюменском районе – в стадии завершения
Брокерскую комиссию возвращают новым клиентам
Прокуроры лишили тоболяков возможности купить через интернет наркотики
В Тюмени проверили качество питьевой воды. Результаты вас впечатлят
В Тюменской области автобус с работниками птицефабрики вылетел в кювет
«Надо срочно проверить счетчик!»: в Тюмени орудуют слесари-мошенники
Известная авиакомпания прекратила полеты из тюменского Рощино
В Тюмени семья несколько дней удерживала в кладовке связанного скотчем парня
В Тобольске мать пыталась задушить свою несовершеннолетнюю дочь
Тюменские экспортёры смогут модернизировать свои сайты
В Ялуторовске пьяный мужчина избил женщину, которая шла на работу
«Ах, эта свадьба!»: тюменцы стали чаще жениться
Тюменская область получит 1,5 млрд рублей гранта за качество работы региональных властей
Тюменские налоговики банкротят сразу несколько предприятий